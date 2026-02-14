Maiorca-Real Betis domenica 15 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Los Bermellones attendono gli andalusi

Da infobetting.com 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Maiorca e Real Betis, in programma domenica sera alle 21:00, nasce dalla volontà di entrambe le squadre di conquistare punti fondamentali in campionato. La squadra di casa, Maiorca, cerca di risalire la classifica, mentre gli andalusi puntano a consolidare la posizione in zona europea. La partita si svolgerà allo stadio di Palma, dove i padroni di casa intendono sfruttare il calore del pubblico per mettere in difficoltà gli avversari.

La domenica di Liga si chiuderà con la gara notturna tra Maiorca e Real Betis: si tratta di una sfida sicuramente molto interessante, tra due squadre in lotta per obiettivi diversi. Los Bermellones vogliono confermare la categoria e hanno ottenuto ben 19 dei loro 24 punti tra le mura amiche; la loro forza è proprio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

maiorca real betis domenica 15 febbraio 2026 ore 21 00 formazioni quote pronostici los bermellones attendono gli andalusi

© Infobetting.com - Maiorca-Real Betis (domenica 15 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Los Bermellones attendono gli andalusi

Maiorca-Siviglia (lunedì 02 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Moderata fiducia a los Bermellones

Questa sera si gioca l’ultima partita della ventiduesima giornata di Liga tra Maiorca e Siviglia.

Maiorca-Siviglia (lunedì 02 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Moderata fiducia a los Bermellones

Questa sera a Son Moix si gioca l’ultima partita della ventiduesima giornata di Liga, tra Maiorca e Siviglia.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Sfida Barcellona-Real tra successi e inciampi, volano Bayern e Psg; Villarreal - Espanyol LALIGA EA SPORTS; Recap della 23ª giornata della Liga: risultati sorprendenti; Pronostico Maiorca-Betis 15 Febbraio 2026: 24ª Giornata di Liga Spagnola.

LaLiga, delirio Betis! Gli andalusi vincono a Maiorca al 96': decide BakambuUna partita vinta al cardiopalma. Questo è quello che serviva al Real Betis per uscire da un momento negativo e celebrare il ritorno al successo ne LaLiga. Ad aprire il sabato del calcio spagnolo il ... tuttomercatoweb.com

Maiorca show: rimonta all'ultimo secondo contro il BetisI primi due gol della partita sono arrivati a un minuto di distanza dall'altro. Al 7' Giovani Lo Celso porta in vantaggio il Real Betis con un gran gol daa fuori area di sinistro. Passa un minuto e il ... corrieredellosport.it