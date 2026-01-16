Il match tra Maiorca e Athletic Bilbao, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle 16:15, rappresenta una sfida importante per i padroni di casa, impegnati nella corsa alla salvezza. Analisi delle formazioni, quote e pronostici forniscono un quadro completo di un incontro che potrebbe influenzare significativamente la posizione di entrambe le squadre nella classifica di La Liga.

Sabato pomeriggio di passione a Son Moix: inizia il girone di ritorno e il Maiorca deve spingere per allontanarsi dalle zone più calde di classifica. Al momento, la squadra di Palma è quartultima, con un solo punto di vantaggio sul Valencia; in questo turno ospiterà l’Athletic Bilbao, che sta disputando una stagione con molti bassi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Maiorca-Athletic Bilbao (sabato 17 gennaio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Los Bermellones cercano punti salvezza

