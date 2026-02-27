mai incontrato epstein hillary clinton per sei ore davanti alla commissione di vigilanza della camera

Ieri, una figura politica di spicco ha passato oltre sei ore a rispondere alle domande dei membri della Commissione di Vigilanza della Camera. La testimonianza si è svolta a porte chiuse e ha coinvolto dettagli su questioni di interesse pubblico. La durata dell'interrogatorio ha attirato l'attenzione, lasciando aperti diversi spazi di interpretazione sulla sua portata.

Hillary Clinton ieri ha trascorso più di sei ore a deporre a porte chiuse davanti alla Commissione di Vigilanza della Camera. L'organismo, guidato dai repubblicani, l'ha citato in giudizio insieme a suo marito, l'ex presidente Bill Clinton, nell'ambito dell'inchiesta su Jeffrey Epstein. Oggi anche l'ex presidente risponderà alle domande della commissione. In una breve conferenza stampa successiva, Hillary Clinton ha affermato che avrebbe preferito che il procedimento fosse stato pubblico e che lei e i suoi avvocati hanno chiesto che le trascrizioni e i video fossero disponibili il prima possibile. La deposizione... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

