Durante una lunga deposizione di sei ore, ha dichiarato di non aver mai avuto rapporti con Epstein e di non aver mai visitato le sue proprietà. Ha espresso shock per le accuse rivolte all’imprenditore e ha negato qualsiasi coinvolgimento diretto. La testimonianza si concentra sulla sua assenza di conoscenza dei fatti, respingendo ogni collegamento personale con le vicende oggetto di indagine.

«Non ero a conoscenza dei suoi crimini. Non ricordo di averlo incontrato e non sono mai stata sulla sua isola, né a casa sua o nei suoi uffici». Hillary Clinton non ha avuto esitazioni davanti alla commissione di sorveglianza della Camera che l'ha voluta sentire nell'ambito dell'indagine su Jeffrey Epstein. «Una commissione che ambisce alla trasparenza dovrebbe andare a fondo della vicenda dei file spariti dal sito del dipartimento di Giustizia, quelli in cui una vittima accusa Donald Trump di crimini disgustosi», ha detto l'ex segretario di Stato puntando il dito contro colui che, esattamente dieci anni fa, le ha inflitto la sconfitta politica più pesante della sua vita. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hillary Clinton, la deposizione di 6 ore: «Non ho mai incontrato Epstein, sono inorridita». E attacca Trump

Leggi anche: Hillary Clinton, la deposizione di 6 ore: «Non ho mai incontrato Epstein, sono inorridita». E attacca Trump: «Interrogate lui»

Leggi anche: “Non ho mai incontrato Epstein, sono inorridita dai suoi crimini”, la testimonianza di Hillary Clinton alla Camera

Temi più discussi: Sospesa la deposizione di Hillary dopo una fuga di notizie. Lei: La commissione dovrebbe indagare su Trump, non su di me; Hillary Clinton sotto giuramento: sei ore di domande, una foto che deraglia la deposizione; Caso Epstein, la versione dei Clinton. Hillary: Mai incontrato, indagate su Trump; Hillary Clinton, la deposizione di 6 ore: Non ho mai incontrato Epstein, sono inorridita. E attacca Trump: Interrogate lui.

Hillary Clinton: «Epstein? Non lo conoscevo, Trump dovrebbe essere ascoltato sotto giuramento». La deposizione«Non conoscevo Jeffrey Epstein, non sono mai stata sulla sua isola, a casa o nei suoi uffici». Lo ribadisce Hillary Clinton al termine della sua deposizione ... leggo.it

Scandalo Hillary Clinton: «Non conoscevo Epstein, voglio che la verità venga fuori»«Non conoscevo Jeffrey Epstein, non sono mai stata sulla sua isola, a casa o nei suoi uffici». Lo ribadisce Hillary Clinton al termine della sua deposizione fiume. bluewin.ch

"Non ho mai incontrato Epstein e non avevo idea dei suoi crimini". Questa la dichiarazione iniziale di Hillary Clinton nella sua testimonianza alla Commissione di vigilanza a New York. "Non sono mai salita sul suo aereo, né ho mai messo piede nella sua casa - facebook.com facebook

Caso Epstein, Podesta: “Provano a coinvolgere Hillary Clinton per salvare Trump, ma lui ha perso” x.com