Una figura pubblica ha dichiarato di non aver mai incontrato una persona coinvolta in gravi accuse, esprimendo shock per le sue azioni. Ha precisato che si trattava di un individuo particolarmente riprovevole, ma ha sottolineato che non si tratta di un caso unico o di un semplice scandalo politico. La testimonianza si è concentrata sulla distanza personale nei confronti di questa figura.

“Era un individuo atroce, ma non è il solo. Non si tratta di un caso isolato, né di uno scandalo politico. È una piaga globale con un costo umano inimmaginabile”. Hillary Clinton, ex Segretaria di Stato, compare davanti alla Commissione di vigilanza della Camera sul caso Jeffrey Epstein. L’ex first lady, ascoltata nella residenza di famiglia a Chappaqua nello Stato di New York, ha preso nettamente le distanze dal finanziere. “Non ho mai incontrato Epstein e non avevo idea dei suoi crimini. Non sono mai salita sul suo aereo, né ho mai messo piede nella sua casa. Come qualsiasi persona normale, sono inorridita dai suoi crimini”. Venerdì sarà l’ex presidente Bill Clinton a essere chiamato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La déposition à huis clos d’Hillary Clinton se tiendra à Chappaqua, près de New York, où réside le couple. Bill Clinton, photographié plusieurs fois en compagnie de Jeffrey Epstein, doit, lui, témoigner vendredi. - facebook.com facebook

