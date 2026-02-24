Gattinoni celebra 80 anni di Alta Moda e rilancia il prêt-à-porter alla Milano Fashion Week

Gattinoni festeggia gli 80 anni di attività, dopo aver lanciato una collezione di prêt-à-porter durante la Milano Fashion Week. La scelta di rinnovare il brand con nuove linee si deve alla volontà di adattarsi ai gusti moderni senza perdere l’eleganza che da sempre contraddistingue il marchio. La sfilata ha attirato molte persone del settore, che hanno potuto ammirare le novità presentate. La maison punta ora a consolidare questa nuova direzione.

Gattinoni è sinonimo di eleganza, raffinatezza, femminilità e ovviamente Alta Moda. E quest’anno celebra i suoi 80 anni, aprendo un nuovo capito del brand sotto la direzione creativa di Luigi Filippo Morelli. Nell’ambito della Milano Fashion Week, che si tiene dal 23 febbraio al 2 marzo 2026, Gattinoni celebra la sua storia con una retrospettiva di 15 abiti iconici e ci dice come è oggi presentando la collezione prêt-à-porter autunnoinverno 2026-2027. Da Ferdinanda Gattinoni a Luigi Filippo Morelli: 80 anni di moda. L ’ eredità del marchio Made in Italy è indissolubilmente legata alla figura di Fernanda Gattinoni, che ha vestito alcune delle più iconiche dive del cinema internazionale nella Roma degli anni Cinquanta e Sessanta, contribuendo a definire un ’ idea di eleganza italiana sofisticata, colta e cosmopolita. 🔗 Leggi su Dilei.it

