Dal frappuccino alla moda | Starbucks debutta alla Milano Fashion Week Uomo con The House of Coffee la sua prima capsule anche per cani

Starbucks entra nel mondo della moda a Milano con “The House of Coffee”, la sua prima capsule dedicata anche ai cani. La partecipazione alla Milano Fashion Week Uomo segna un nuovo approccio del brand, che unisce cultura, stile e comunità. Con questa iniziativa, Starbucks amplia il suo percorso creativo, riflettendo un legame tra il suo universo di prodotti e l’universo della moda, in un contesto di innovazione e sperimentazione.

Dall'iconico Frappuccino alla moda il passo, per Starbucks, è stato più breve del previsto. Il marchio americano debutta alla Milano Fashion Week Uomo con The House of Coffee, una piattaforma culturale che segna l'ingresso del brand nel calendario milanese non attraverso una sfilata, ma con un progetto che intreccia creatività, lifestyle e comunità. Il fulcro è la Starbucks Reserve Roastery di piazza Cordusio, trasformata per l'occasione in uno spazio espositivo e relazionale, a poche ore dall'avvio delle collezioni uomo autunno-inverno 2026-2027. Il progetto è curato da Sarah Andelman, fondatrice di Just An Idea ed ex anima del concept store parigino Colette, chiamata a costruire un dialogo tra il marchio e la scena creativa milanese.

