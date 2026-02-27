Lutto nello spettacolo morte tragica per l’attore | la moglie intossicata

Un incendio improvviso in un fienile nel Maryland ha causato la morte di un attore noto per il suo ruolo in una popolare serie televisiva. La moglie dell’attore è stata trovata intossicata e trasportata in ospedale. La scena è stata presa d’assalto dai soccorritori, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio. La notizia ha suscitato grande dolore tra i fan e il mondo dello spettacolo.

Un incendio improvviso in un fienile del Maryland ha spezzato la vita dell’attore statunitense conosciuto dal grande pubblico per il ruolo del poliziotto nella serie tv The Wire. Aveva 62 anni. La notizia è stata confermata dalla figlia al sito Tmz, che ha ricostruito gli ultimi istanti prima della tragedia. Secondo quanto riferito, è morto mercoledì 25 febbraio 2026 per inalazione di fumo. Si trovava all’interno della struttura quando, nel tentativo di riavviare un veicolo, il fienile sarebbe stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. L’attore sarebbe rimasto intrappolato, senza riuscire a mettersi in salvo. La moglie Arlene, presente al momento dell’incidente, è rimasta ustionata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

