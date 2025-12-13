Lutto shock nello spettacolo l’attore trovato morto in casa | inutili i soccorsi

Una tragedia scuote il mondo dello spettacolo: l’attore Peter Greene è stato trovato morto nella sua abitazione. Nonostante l’intervento dei soccorsi, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Greene, noto per ruoli memorabili in film di successo come Pulp Fiction e The Mask, lascia un vuoto nel panorama cinematografico internazionale.

Personaggi tv. Lutto shock nel cinema, l’attore trovato morto in casa: inutili i soccorsi – Il mondo del cinema è in lutto per la morte di Peter Greene, attore statunitense conosciuto per i suoi ruoli in film di grande successo come Pulp Fiction e The Mask. L’interprete è stato rinvenuto privo di vita nel suo appartamento nel Lower East Side di New York nel pomeriggio del 12 dicembre. La notizia è stata resa pubblica dal suo entourage e confermata alla stampa, provocando numerosi messaggi di cordoglio da parte di colleghi e appassionati. Lutto shock nel cinema, l’attore trovato morto in casa: inutili i soccorsi. Tvzap.it

