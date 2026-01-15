Lutto nello spettacolo l’attore sconfitto dal cancro | una vita di successi e difficoltà

Il mondo dello spettacolo piange la perdita di un attore che, per oltre quarant'anni, ha arricchito teatro, cinema e televisione, anche a livello internazionale. Scomparso l’11 gennaio, ha affrontato con coraggio le sfide della malattia, lasciando un’eredità di successi e testimonianze di resilienza. La sua figura rimarrà impressa nella memoria di colleghi e pubblico, simbolo di dedizione e passione per l’arte.

Si è spenta l'11 gennaio una figura che per oltre quattro decenni ha attraversato teatro, cinema e televisione anche internazionale. La notizia della morte dell'attore e produttore è emersa inizialmente sui social, diffusa da un fan club ufficiale, e in poche ore ha iniziato a circolare anche oltre confine. Aveva 67 anni e combatteva da tempo contro un cancro alla gola, diagnosticato tre anni fa, una battaglia affrontata lontano dai riflettori ma seguita con affetto da una comunità di spettatori rimasta sempre molto legata al suo nome. Nato a Bristol nel 1958, Marcus Gilbert aveva costruito le basi della sua carriera sul palcoscenico, formandosi nel teatro prima di approdare progressivamente al cinema e alla televisione.

