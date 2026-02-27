Il 27 febbraio, la presidente della Commissione europea ha comunicato che l’Unione europea applicherà in via provvisoria l’accordo commerciale con il Mercosur. La decisione riguarda l’attuazione dell’intesa tra le due aree e coinvolge le istituzioni europee e i rappresentanti del Mercosur. La misura mira a mettere in pratica gli aspetti chiave dell’accordo, mentre si proseguono le discussioni su eventuali modifiche.

Il 27 febbraio la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato che l’Unione europea applicherà in via provvisoria l’accordo commerciale con il Mercosur, nonostante l’opposizione della Francia. “Nelle scorse settimane ho discusso in modo approfondito della questione con gli stati membri e con il parlamento europeo. Al termine delle consultazioni, ho deciso di applicare l’accordo in via provvisoria”, ha dichiarato davanti alla stampa la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il presidente francese Emmanuel Macron ha definito la decisione della Commissione europea “una brutta sorpresa”. “Bruxelles... 🔗 Leggi su Internazionale.it

