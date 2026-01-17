Mercosur c' è l' accordo con l' Unione europea Von der Leyen risponde ai nuovi dazi di Trump per la Groenlandia
L’accordo commerciale tra l’Unione europea e il Mercosur, raggiunto dopo oltre venticinque anni di negoziati, rappresenta un passo importante nelle relazioni tra le due realtà. Mentre si avvicina il voto del Parlamento europeo, il percorso è segnato da proteste e tensioni, evidenziando le sfide di un’intesa che mira a rafforzare i commerci e le collaborazioni internazionali. Nel contempo, le risposte di Von der Leyen ai nuovi dazi di Trump sulla Groenlandia aggiungono ulteriori elementi di
L’intesa tra Ue e Mercosur è stata firmata nella capitale del Paraguay al termine di un negoziato durato 25 anni. L’accordo punta a liberalizzare progressivamente il commercio tra i due blocchi, riducendo dazi e barriere su beni industriali, agricoli e servizi. Prima di entrare in vigore, però, il testo dovrà essere approvato dal Parlamento europeo e successivamente ratificato dagli Stati membri. Bruxelles rivendica la portata storica dell’intesa. L’intesa tra Ue e Mercosur è stata firmata nella capitale del Paraguay al termine di un negoziato avviato alla fine degli anni Novanta e più volte arenatosi per divergenze economiche, ambientali e politiche. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Leggi anche: Ue-Mercosur, von der Leyen: scegliamo commercio equo rispetto ai dazi
Leggi anche: Von der Leyen posticipa la firma dell’accordo col Mercosur
Il Mercosur è decisivo per la filiera ci scrive il dg di Confindustria Moda; Ue-Mercosur | PDe Luca ' Lega smentisce Meloni maggioranza non c' è serve chiarimento'; Europa-Mercosur Roma è stata decisiva Accordo quasi fatto.
Mercosur, firmato l'accordo con l'Unione europea. Von der Leyen: «Un segnale al mondo». Milei ringrazia Meloni - «Voglio ringraziare in particolare il contributo della mia amica, la premier italiana Giorgia Meloni: il suo impegno è stato cruciale per il successo di questo negoziato». ilmattino.it
Mercosur, oggi la firma. Von der Leyen: «Un segnale al mondo». Milei: «Accordo grazie all'impegno di Meloni» - «Voglio ringraziare in particolare il contributo della mia amica, la premier italiana Giorgia Meloni: il suo impegno è stato cruciale per il successo di questo negoziato». ilmessaggero.it
Mercosur, firmata l'intesa. Von der Leyen: "Porterà più investimenti e posti di lavoro" - Von der Leyen: 'Porterà più investimenti e posti di lavoro' ... tg24.sky.it
L’Unione europea e i Paesi del Mercosur hanno firmato uno storico accordo commerciale che coinvolge circa 700 milioni di consumatori. L’intesa, dopo 26 anni di negoziati, è stata siglata ad Asunción alla presenza della presidente della Commissione euro - facebook.com facebook
Oggi è stato firmato l'accordo con il #Mercosur. Un’intesa importante e bilanciata, i cui benefici non sono solo economici, ma anche geopolitici e di stabilità delle relazioni internazionali. L'accordo rafforza la posizione dell’ #UE in uno scenario globale sem x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.