L’Unione europea approva l’accordo di libero scambio con il Mercosur

L’Unione europea ha approvato il nuovo accordo di libero scambio con il Mercosur, dopo oltre venticinque anni di negoziati. La decisione, presa il 9 gennaio, segna un passo importante nelle relazioni commerciali tra le due aree, anche se ha suscitato reazioni contrastanti, tra proteste di agricoltori e opposizioni politiche. Questa intesa mira a rafforzare gli scambi economici e a favorire la cooperazione tra le parti coinvolte.

