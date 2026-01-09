L’Unione europea approva l’accordo di libero scambio con il Mercosur
L’Unione europea ha approvato il nuovo accordo di libero scambio con il Mercosur, dopo oltre venticinque anni di negoziati. La decisione, presa il 9 gennaio, segna un passo importante nelle relazioni commerciali tra le due aree, anche se ha suscitato reazioni contrastanti, tra proteste di agricoltori e opposizioni politiche. Questa intesa mira a rafforzare gli scambi economici e a favorire la cooperazione tra le parti coinvolte.
Dopo più di venticinque anni di negoziati, il 9 gennaio l’Unione europea (Ue) ha dato il via libera a un accordo di libero scambio con il Mercosur, nonostante le proteste degli agricoltori e l’opposizione della Francia. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: Mercosur e agricoltura europea: il nodo strategico tra libero scambio e sovranità produttiva
Leggi anche: Accordo di libero scambio UE-Mercosur sarà firmato il 20 dicembre
La Stampa. . L'Unione europea dà luce verde al Mercosur. Gli Stati Membri, tramite i 27 ambasciatori, hanno votato a maggioranza qualificata l'accordo di libero scambio con i Paesi del Sudamerica, Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Nei giorni scorsi le - facebook.com facebook
Mercosur, via libera dell’Unione europea all’accordo x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.