Brindisi alza gli occhi al cielo | osservazione astronomica della congiunzione Luna-Giove

Venerdì sera, a Brindisi, molti si preparano a guardare il cielo. Dalle 18:00, alla Casa di quartiere

Sotto la guida degli esperti dell'associazione, i partecipanti potranno scoprire i dettagli della superficie lunare e ammirare il sistema gioviano. Dal punto di vista tecnico, l'attenzione sarà rivolta alla risoluzione del sistema multiplo di Castore, una complessa gerarchia di sei stelle legate gravitazionalmente, e all'osservazione della magnitudine apparente di Giove, che brillerà con un'intensità di -2.3 (Molto luminoso!). Un'opportunità unica sarà dedicata agli appassionati di fotografia: l'organizzazione assisterà i presenti nel catturare immagini ricordo dei corpi celesti applicando i propri smartphone all'oculare dei telescopi.

Un pomeriggio e una serata dedicati a un trekking a Monte Catalfano, osservando la congiunzione tra Luna e Giove.

All'inizio del 2024, il cielo si è illuminato con un evento astronomico significativo: la congiunzione tra Giove e la Luna, immortalata il 2 gennaio a Cesenatico.

Un “bacio” Luna-Giove saluta il mese di gennaio, lo spettacolo sarà visibile a occhio nudo, non manchiamo! x.com