Valentino Aquilano omaggia Lucio Dalla al Teatro Circus | concerto-tributo a sostegno di Emergency

Venerdì 9 gennaio alle 21, al Teatro Circus, si terrà un concerto-tributo dedicato a Lucio Dalla, promosso da Valentino Aquilano. L’evento, realizzato a sostegno di Emergency, unisce musica e solidarietà, offrendo un’occasione per ricordare un grande artista e contribuire a una causa importante. Un appuntamento sobrio e significativo, aperto a tutti coloro che desiderano unire l’arte alla solidarietà.

Un grande concerto-tributo con come obiettivo la solidarietà. E' quello che venerdì 9 gennaio dalle 21 si terrà al Teatro Circus. L'omaggio è alla poesia, la musica e l'anima di Lucio Dalla e a farlo è il talento di Valentino Aquilano con la sua band.

