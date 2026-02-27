Luchè ha scelto di sfoggiare un pellicciotto Louis Vuitton durante la terza serata di Sanremo 2026, attirando l’attenzione sul palco. Per questa occasione speciale, ha deciso di puntare su un look elegante e di tendenza, dimostrando cura nei dettagli e attenzione alla moda. La scelta di un capo così distintivo si è fatta notare tra le altre performance della serata.

Per la sua prima volta in gara a Sanremo 2026 Luchè ha voluto fare le cose in grande. Nella serata che anticipa l’inizio del Festival, l’artista napoletano si è presentato sul Blu Carpet con un look Louis Vuitton composto da un dolcevita in misto seta e cashmere, pantaloni cargo in tessuto principe di Galles con motivo a quadri e perline scintillanti ricamate, un soprabito sartoriale monopetto in stile kimono in lana e mohair con bottoni a forma di fiore di sakura in origami rosa, una cintura con catenella Rockabilly e stivaletti Chelsea LV Oxford in pelle. Tutto supervisionato dal suo stylist Michele Potenza. «Mi riempie di felicità e di... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Luchè adora il suo pellicciotto Louis Vuitton indossato per la terza serata di Sanremo

Sanremo 2026, l’abito di Luchè per la terza serata del Festival: look e stilistaQual è l’abito di Luchè per la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di...

Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Luché durante la terza serata del FestivalQuando canta (a che ora) Luché stasera, 26 febbraio, nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Il cantante si...

Argomenti discussi: Luchè ha scelto di spiazzare tutti con il suo look per la prima serata di Sanremo 2026.

Luchè: Sanremo mi ha mostrato per quello che sonoDal momento decisivo sull’ultimo disco all’emozione sul palco dell’Ariston: il racconto del suo Labirinto mentale. 105.net

Luchè: Meglio il quinto scudetto al Napoli che la mia vittoria al Festival di SanremoLuca Impudente, rapper napoletano, in arte Luchè, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa da Sanremo, dove è in corso il Festival. areanapoli.it