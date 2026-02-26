Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, il look di Luchè ha attirato l’attenzione per la scelta stilistica. L’artista ha sfoggiato un abito che si distingue per dettagli e stile, confermando una preferenza particolare per un certo modo di presentarsi sul palco. La scelta dell’outfit riflette una volontà di esprimere personalità attraverso l’abbigliamento, suscitando curiosità tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Qual è l’abito di Luchè per la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Luchè per il Festival di Sanremo 2026? Il rapper per la kermesse canora ha deciso di affidarsi allo stylist Michele Potenza che a Fanpage ha rivelato: “Con Luchè abbiamo alzato il volume su un’estetica audace, dove il look diventa parte integrante del racconto”. Abbiamo visto l’abito di Luchè per la terza serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, l’abito di Luchè per la terza serata del Festival: look e stilista

