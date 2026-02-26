Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, il cantante si esibirà con il suo brano come tredicesimo in ordine di scaletta. L’appuntamento è fissato per le ore stabilite, e l’interpretazione si svolgerà nel contesto della serata in diretta su Rai 1. La sua performance rappresenta uno dei momenti centrali della serata, attirando l’attenzione del pubblico presente e da casa.

Quando canta (a che ora) Luché stasera, 26 febbraio, nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Il cantante si esibirà con il suo brano in gara nel corso della serata come tredicesimo. Indicativamente intorno alle ore 00,10. Di seguito la scaletta (ordine d’uscita dei cantanti) della terza serata del Festival di Sanremo 2026: Abbiamo visto quando canta (a che ora) Luché, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Luché durante la terza serata del Festival

