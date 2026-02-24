Luché e i loghi nascosti nel look della prima serata di Sanremo | scotch nero su bomber e occhiali

Luché ha scelto di coprire i loghi sui suoi accessori durante la prima serata di Sanremo 2026, indossando uno scotch nero su bomber e nascondendo gli occhiali. Questa scelta ha attirato l’attenzione tra i presenti, che hanno notato il suo modo di reinterpretare il look con stile e attenzione ai dettagli. La decisione di celare i marchi deriva dalla volontà di evitare sponsorizzazioni involontarie. L’artista ha così dato un messaggio visivo forte con il suo outfit.

Luché è tra i big in gara al Festival di Sanremo 2026, al quale partecipa col brano Labirinto. Nella prima serata ha mixato eleganza e street style ma il dettaglio che non è passato inosservato è che ha coperto i loghi su occhiali e bomber. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo 2026, l’abito di Luchè per la prima serata del Festival: look e stilistaLuchè ha scelto un abito particolare per la prima serata di Sanremo 2026, attirando l’attenzione con un look deciso e originale.

Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Luché durante la prima serata del FestivalLuché si esibirà durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, a causa della sua posizione come settimo artista in scaletta.

