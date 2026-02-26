Luché fuori dal palco di Sanremo mostra i loghi e indossa la borsa da oltre 10mila euro
Durante la partecipazione a Sanremo 2026, Luché ha dovuto nascondere i loghi sui suoi abiti e accessori sul palco dell'Ariston. Una volta terminata la performance, ha mostrato senza filtri il valore della sua borsa di alta moda, che supera i diecimila euro. La scena ha attirato l'attenzione di chi osservava i dettagli del suo look.
Luché e i loghi nascosti nel look della prima serata di Sanremo: scotch nero su bomber e occhialiLuché è tra i big in gara al Festival di Sanremo 2026, al quale partecipa col brano Labirinto.
