Luché fuori dal palco di Sanremo mostra i loghi e indossa la borsa da oltre 10mila euro

Durante la partecipazione a Sanremo 2026, Luché ha dovuto nascondere i loghi sui suoi abiti e accessori sul palco dell'Ariston. Una volta terminata la performance, ha mostrato senza filtri il valore della sua borsa di alta moda, che supera i diecimila euro. La scena ha attirato l'attenzione di chi osservava i dettagli del suo look.