Milano ancora a segno Allianz sugli scudi Cisterna si arrende
Milano conferma la propria crescita nel campionato di volley 2026, con Allianz protagonista. Dopo la vittoria in CEV Challenge, la squadra ha mantenuto il ritmo battendo Cisterna Volley in quattro set nella quarta giornata di ritorno. Un risultato che rafforza la posizione in classifica, evidenziando un percorso stabile e costante nel torneo nazionale.
Il 2026 dell’ Allianz Milano continua nel segno del successo. Dopo l’affermazione in Cev Challenge nel giorno della Befana, i lombardi bissano, stavolta in campionato, con Cisterna Volley per 3 set a 1 (quarta giornata di ritorno). Nonostante i vari infortuni, con coach Piazza che dà fiducia al giovane Tommaso Ichino, Milano si destreggia. Nel primo set, in particolare, si mettono in mostra i centrali, Caneschi e Masulovic. La squadra gira bene sotto la solita abile regia del brasiliano Kachopa, tanto che la formazione di casa ottiene l’81% in attacco. Il trend positivo continua nel secondo, con un’Allianz particolarmente in serata dai nove metri e con Reggers e Recine in grande spolvero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Volley femminile, Milano regola Cuneo e si rilancia: Egonu, Piva e Danesi sugli scudi
Leggi anche: Volley, Milano espugna Cuneo e si rilancia in Superlega: Recine di qualità, Reggers sugli scudi
Milano ancora a segno. Allianz sugli scudi. Cisterna si arrende - Dopo l’affermazione in Cev Challenge nel giorno della Befana, i ... msn.com
Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Allianz Milano: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta - Dopo la qualificazione in Coppa Italia i Block Devils si rituffano in campionato per restare in vetta. perugiatoday.it
Allianz Milano a caccia di riscatto e degli ottavi di Challenge Cup - Dopo la sconfitta contro la Sir Susa Scai Perugia, la compagine meneghina vuole rifarsi in Challenge Cup dove insegue gli ottavi di finale ... msn.com
Nel segno di Armoni Brooks l’Olimpia Milano stende l’Efes, le pagelle x.com
Nel segno di Armoni Brooks l'Olimpia Milano stende l'Efes, le pagelle Ancora Armoni Brooks! serata stellare per la guardia dell'Olimpia che trascina i milanesi in un secondo tempo devastante. Ottimo anche il rientro di Bolmaro Leggi su: - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.