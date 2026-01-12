Milano conferma la propria crescita nel campionato di volley 2026, con Allianz protagonista. Dopo la vittoria in CEV Challenge, la squadra ha mantenuto il ritmo battendo Cisterna Volley in quattro set nella quarta giornata di ritorno. Un risultato che rafforza la posizione in classifica, evidenziando un percorso stabile e costante nel torneo nazionale.

Il 2026 dell’ Allianz Milano continua nel segno del successo. Dopo l’affermazione in Cev Challenge nel giorno della Befana, i lombardi bissano, stavolta in campionato, con Cisterna Volley per 3 set a 1 (quarta giornata di ritorno). Nonostante i vari infortuni, con coach Piazza che dà fiducia al giovane Tommaso Ichino, Milano si destreggia. Nel primo set, in particolare, si mettono in mostra i centrali, Caneschi e Masulovic. La squadra gira bene sotto la solita abile regia del brasiliano Kachopa, tanto che la formazione di casa ottiene l’81% in attacco. Il trend positivo continua nel secondo, con un’Allianz particolarmente in serata dai nove metri e con Reggers e Recine in grande spolvero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milano ancora a segno. Allianz sugli scudi. Cisterna si arrende

Leggi anche: Volley femminile, Milano regola Cuneo e si rilancia: Egonu, Piva e Danesi sugli scudi

Leggi anche: Volley, Milano espugna Cuneo e si rilancia in Superlega: Recine di qualità, Reggers sugli scudi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Milano ancora a segno. Allianz sugli scudi. Cisterna si arrende - Dopo l’affermazione in Cev Challenge nel giorno della Befana, i ... msn.com