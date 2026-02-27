Stefano Impallomeni, durante una trasmissione su 'TMW Radio', ha sottolineato l'importanza della partita tra Inter e Genoa, ritenendola decisiva nella corsa al titolo. Ha avvertito i nerazzurri di essere cauti, evidenziando come questa sfida possa influenzare gli equilibri della classifica. La partita si presenta come un momento chiave per le squadre coinvolte nella lotta Scudetto.

Il giornalista Stefano Impallomeni è stato ospite di 'TMW Radio' durante il programma 'Maracanà'. L'ex calciatore ha parlato dell'eliminazione dell'Inter dalla Champions League opera del Bodo Glimt, cercando di dare delle spiegazioni al fallimento nerazzurro. Ecco le sue parole: "Abbiamo sempre esaltato Chivu, però qualche scelta è stata sbagliata. All'andata te la potevi giocare con qualche elemento diverso. Al ritorno mi ha sorpreso Frattesi, forse non era la sua partita. Thuram è l'anello debole dell'attacco, è quello che sta dando meno da tutta la stagione. A me non piace la parola fallimento, ma c'è grande delusione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lotta Scudetto, Impallomeni avverte: “Inter-Genoa fondamentale. Nerazzurri devono stare attenti…”

