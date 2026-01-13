Milan Capello ne è sicuro | Scudetto? No i rossoneri devono stare attenti per il quarto posto
Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha espresso cautela riguardo alle ambizioni di scudetto dei rossoneri. In un’intervista esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport', l’allenatore ha sottolineato l’importanza di mantenere attenzione e concentrazione, evidenziando che l’obiettivo principale dovrebbe essere il quarto posto. Il suo commento invita a riflettere su una stagione di equilibrio e obiettivi realistici per il Milan.
Fabio Capello, ex Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Tra i temi anche le ambizioni Scudetto dei rossoneri. Ecco le sue dichiarazioni sull'argomento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
