Sacchi avverte | Milan da scudetto Napoli e Inter non devono sottovalutarlo
Inter News 24 Sacchi dice la sua sulla corsa scudetto: il Milan cresce senza coppe, per Napoli e Inter l’allarme è reale! Ecco per quale ragione. La corsa al vertice della Serie A si fa sempre più serrata e, secondo Arrigo Sacchi, il quadro è ormai chiaro: in testa ci sono Napoli e Milan, con l’Inter subito alle spalle, distante appena un punto. Il recente successo dei rossoneri sul campo del Torino ha certificato l’aggancio alla squadra di Conte e, soprattutto, ha mandato un messaggio forte alla concorrenza. Nel suo intervento su Gazzetta dello Sport, Sacchi sottolinea come il Milan rappresenti oggi una minaccia concreta nella corsa tricolore. 🔗 Leggi su Internews24.com
Luci e ombre per Giussano al torneo di Villasanta. Sacchi avverte: "C’è ancora tanto da lavorare"
Sacchi avverte: «L’Inter ha mostrato un nuovo atteggiamento in Champions»
L'OPINIONE DI FABRIZIO DUGHIERO / Mario Draghi avverte: senza un uso diffuso dell’intelligenza artificiale, l’Europa resterà indietro. Non servono solo algoritmi, ma competenze integrate, scuola rinnovata e regole che permettano di sperimentare senza pa - facebook.com Vai su Facebook
Sacchi: “Scudetto? Milan da tenere in considerazione. Inter e Napoli più attrezzate, ma…” - Della vittoria del Milan e della lotta scudetto in Serie A ha parlato, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'ex ct Arrigo Sacchi ... msn.com scrive
Natale 2025, in Abruzzo previsti 541 milioni di spesa: boom di prodotti locali e artigianali laprimapagina.it
Benfica-Napoli è Mou vs Conte, scintille assicurate: il pronostico gazzetta.it
Uno splendido errore 3 stagione: tutto sulle novità uscita e streaming jumptheshark.it
Sacchi avverte: Milan da scudetto, Napoli e Inter non devono sottovalutarlo internews24.com
Timothée Chalamet e Kylie Jenner coordinati in arancio Marty Supreme amica.it
David Rossi "fu ucciso, trattenuto per i polsi, sospeso nel vuoto e lasciato cadere", la perizia del ... ilgiornaleditalia.it