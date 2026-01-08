L’Ostiamare affronta in trasferta l’Helvia Recina, consapevole della forza della Maceratese, squadra nota per il suo rendimento interno. L’incontro si preannuncia equilibrato, poiché i padroni di casa hanno dimostrato negli ultimi incontri di essere una formazione competitiva e pericolosa. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di consolidare le proprie posizioni in classifica.

"Ci aspetta una gara sicuramente difficile: in casa la Maceratese ha avuto un ruolino di marcia significativo". È quanto dice David D’Antoni, allenatore della capolista Ostiamare, in vista della gara di domenica alle 15 all’ Helvia Recina - Pino Brizi. "Di fronte – aggiunge – avremo un avversario brillante, che esprime dei principi di gioco ben delineati, che da due anni lavora con lo stesso allenatore. Ritengo la Maceratese una squadra pericolosa capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario". All’andata i laziali hanno vinto dopo che Osorio aveva segnato il gol del momentaneo pareggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La capolista Ostiamare all’Helvia Recina: "La Maceratese è una squadra pericolosa"

