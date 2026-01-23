contro il notaresco squadra al completo

Domenica, il mister Cuccù potrà contare sulla formazione al completo per la sfida contro il Notaresco. Rientrerà il capitano Paramatti, dopo aver scontato la squalifica, e anche Morais, che non è stato rischiato in precedenza, dovrebbe tornare in campo tra due giorni. La squadra si prepara così a affrontare l'incontro con tutte le risorse disponibili, puntando a una prestazione completa.

Domenica mister Cuccù dovrebbe avere tutto il gruppo a disposizione. Rientrerà capitan Paramatti dopo aver scontato il turno di squalifica, ci sarà Morais che non è stato rischiato a L’Aquila, ma che dovrebbe ritrovare il campo fra due giorni contro il Notaresco. Non ci dovrebbero però essere volti nuovi nel gruppo biancoverde. I dirigenti, insieme allo staff tecnico, stanno riflettendo per cercare di inserire in rosa un giocatore che possa fare la differenza. Non si potrà sbagliare ulteriormente, non c’è più tempo da perdere: in campo, ma anche in società. In attesa domenica salirà al Mancini un Notaresco ferito dalla sconfitta casalinga nell’ultimo turno contro l’UniPomezia, una partita sempre a rincorrere per la squadra allenata dall’ex Castelfidardo Roberto Vagnoni che, nonostante il ko, resta in zona playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

