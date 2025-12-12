Il San Gerardo fa centro anche in trasferta | boom di trapianti in Iraq
Il progetto “Start-up del primo centro trapianto di cellule staminali ematopoietiche” coordinato dalla Fondazione Irccs San Gerardo di Monza si è concluso con successo all’Al Hadbaa Hospital di Mosul, Iraq. Un importante traguardo che segna un’ulteriore espansione delle competenze del San Gerardo anche in ambito internazionale, grazie a un intervento di grande impatto nel settore dei trapianti.
