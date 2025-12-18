Al San Gerardo di Monza, la realtà aumentata entra in sala operatoria grazie a un innovativo visore a infrarossi. Questa tecnologia permette ai chirurghi di visualizzare i tumori in modo più preciso, illuminandoli in tempo reale e facilitando interventi più sicuri ed efficaci. Un passo avanti che promette di rivoluzionare la chirurgia oncologica, migliorando le prospettive di guarigione e riducendo i rischi.

© Ilgiorno.it - Realtà aumentata in Chirurgia: al San Gerardo visore a infrarossi capace di “illuminare” i tumori

Monza, 18 dicembre 2025 – Un visore in sala operatoria per aiutare i chirurghi a operare con maggiore precisione, riducendo i rischi di complicanze e migliorando i risultati. È stato donato ieri dall’associazione “Mio Fratello Odv” alla Chirurgia II della Fondazione Irccs San Gerardo, diretta dal d ottor Christian Cotsoglou. Tecnologia avanzata in chirurgia. “Il visualizzatore - spiega il medico - è un sis tema tecnologico avanzato di “Chirurgia guidata dalla fluorescenza” che sfrutta la luce infrarossa per illuminare strutture anatomiche difficili da vedere a occhio nudo”. I l principio è semplice: un colorante (fluorescina sodica) viene iniettato al paziente poco prima dell’intervento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

