Federalberghi Terme Walter Poli confermato presidente

Walter Poli è stato riconfermato presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto durante l’assemblea del 15 dicembre a Villa Selvatico. La sua elezione, avvenuta per acclamazione, testimonia il sostegno e la fiducia del settore nei suoi confronti, consolidando il suo ruolo di guida nel comparto delle terme e dell’hotellerie della zona.

Walter Poli è stato confermato alla guida di Federalberghi Terme Abano Montegrotto. L’elezione è avvenuta per acclamazione nel pomeriggio di lunedì 15 dicembre, durante l’assemblea dei soci riunita a Villa Selvatico, a Battaglia Terme. Il nuovo mandato avrà durata quadriennale. «Raccolgo questa. Padovaoggi.it

