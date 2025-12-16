Federalberghi Terme Walter Poli confermato presidente

Walter Poli è stato riconfermato presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto durante l’assemblea del 15 dicembre a Villa Selvatico. La sua elezione, avvenuta per acclamazione, testimonia il sostegno e la fiducia del settore nei suoi confronti, consolidando il suo ruolo di guida nel comparto delle terme e dell’hotellerie della zona.

Walter Poli è stato confermato alla guida di Federalberghi Terme Abano Montegrotto. L'elezione è avvenuta per acclamazione nel pomeriggio di lunedì 15 dicembre, durante l'assemblea dei soci riunita a Villa Selvatico, a Battaglia Terme. Il nuovo mandato avrà durata quadriennale.

Capodanno alle Terme, alberghi pieni. Poli: «Soprattutto italiani, più giovani rispetto al passato» - Oramai ci si avvicina al tutto esaurito negli hotel di Abano e Montegrotto per la festività di Capodanno. ilgazzettino.it

