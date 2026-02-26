Sanremo 2026 Conti restituisce dopo 10 anni l’orecchio finto a Virginia Raffaele

Durante il Festival di Sanremo 2026, un gesto inaspettato ha coinvolto un noto conduttore e un’attrice ospite. Dopo un decennio, il presentatore ha consegnato a Virginia Raffaele un oggetto simbolico che aveva custodito per molti anni. L’evento si è svolto nel corso della serata, lasciando il pubblico e gli spettatori con una certa curiosità sulla vicenda.

(Adnkronos) – Regalo a sorpresa per Virginia Raffaele. L'attrice ospite oggi, giovedì 26 febbraio, al Festival di Sanremo 2026 insieme a Fabio De Luigi per presentare il film 'Un bel giorno', ha ricevuto un oggetto decisamente particolare speciale, custodito da Carlo Conti per 10 anni. A consegnarglielo è stato proprio il conduttore: un orecchio finto, un souvenir datato 2016, quando Virginia Raffaele sul palco dell'Ariston imitò Donatella Versace in una delle sue performance più celebri. In quell'occasione l'attrice ironizzava sui ritocchini estetici della stilista, ripetendo "cado a pezzi" mentre fingeva di perdere parti del corpo, come il mento, i capelli e appunto, l'orecchio.