Virginia Raffaele e l'orecchio tagliandato di Donatella Versace il significato della gag a Sanremo

Durante l’ultima edizione di Sanremo, Virginia Raffaele e Carlo Conti hanno rivissuto il momento della celebre gag con l’“orecchio tagliato”, un episodio che risale al 2016. La scena, diventata iconica, coinvolgeva un’imitazione di Donatella Versace, e ancora oggi suscita curiosità tra il pubblico. La memoria di quell’episodio viene condivisa con un tono di ironia e nostalgia.

Virginia Raffaele e Carlo Conti hanno ricordato, sul palco di Sanremo 2026, "l'orecchio tagliandato": una gag vissuta nel 2016, quando l'attrice era co-conduttrice e imitava Donatella Versace. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“È passata una vita, 10 anni, Carlo Conti presentava Sanremo, Trump faceva guerre e Patty Pravo e Renga cantavano”. Con una battuta Virginia Raffaele ha già detto tutto quello che c’era da dire su questo festival. #Sanremo2026 x.com