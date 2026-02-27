Virginia Raffaele e l'orecchio tagliandato di Donatella Versace il significato della gag a Sanremo

Da fanpage.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ultima edizione di Sanremo, Virginia Raffaele e Carlo Conti hanno rivissuto il momento della celebre gag con l’“orecchio tagliato”, un episodio che risale al 2016. La scena, diventata iconica, coinvolgeva un’imitazione di Donatella Versace, e ancora oggi suscita curiosità tra il pubblico. La memoria di quell’episodio viene condivisa con un tono di ironia e nostalgia.

Virginia Raffaele e Carlo Conti hanno ricordato, sul palco di Sanremo 2026, "l'orecchio tagliandato": una gag vissuta nel 2016, quando l'attrice era co-conduttrice e imitava Donatella Versace. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Sanremo 2026, Conti restituisce (dopo 10 anni) l’orecchio finto a Virginia Raffaele

Leggi anche: Sanremo, la frase all’orecchio di Donatella Rettore a Arisa e lo choc

Valentino, il ricordo di Donatella Versace alla camera ardente: Mi sono vestita di rosso per lui

Video Valentino, il ricordo di Donatella Versace alla camera ardente: Mi sono vestita di rosso per lui

Temi più discussi: Anteprima UN BEL GIORNO | Introducono il film il regista e protagonista Fabio De Luigi e l'attrice Virginia Raffaele; Fabio De Luigi nasconde un segreto importante (c'entra Virginia Raffaele): la verità nel nuovo film; Pubblicità: la famiglia Eni festeggia 100 anni a Sanremo con Virginia Raffaele; Un bel giorno: con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele dal 5 marzo al cinema.

virginia raffaele e lL'abito con spacco a Sanremo rivela le gambe scolpite di Virginia Raffaele e questi sono i suoi segretiScende dalla temibile scalinata dell'Ariston con la sicurezza di chi sa di averla già affrontata con successo: Virginia Raffaele torna come ospite a Saremo accanto a Fabio De Luigi sfoggiando un abito ... elle.com

virginia raffaele e lSanremo 2026, Conti restituisce (dopo 10 anni) l'orecchio finto a Virginia RaffaeleRegalo a sorpresa per Virginia Raffaele. L'attrice ospite oggi, giovedì 26 febbraio, al Festival di Sanremo 2026 insieme a Fabio De Luigi per presentare il film 'Un bel giorno', ha ricevuto un oggetto ... adnkronos.com