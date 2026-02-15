Omicidio nel pisano arrestato ad Arezzo il presunto omicida 25enne

Il giovane albanese di 20 anni, sospettato di aver ucciso una persona nel pisano, è stato arrestato oggi ad Arezzo. La polizia stradale lo ha fermato nel tratto toscano dell’autostrada A1, dopo averlo riconosciuto come persona con precedenti legati a reati contro la persona e droga. La sua presenza in zona ha destato sospetti, portando al controllo che ha portato all’arresto.

Arezzo, 15 febbraio 2026- Ha 20 anni e risulta avere segnalazioni per reati contro la persona e in materia di stupefacenti, l'albanese fermato nella tarda mattinata di oggi dalla polizia stradale nel tratto aretino dell'autostrada A1. Il giovane risiede a Santa Maria a Monte (Pisa); comune nel quale, nella frazione di Montecalvoli, stamani intorno alle 5 è avvenuto il delitto al culmine sembra di di una lite per futili motivi. È stato arrestato il presunto responsabile dell'omicidio del venticinquenne di nazionalità albanese, ucciso mentre si trovata a bordo di un auto, all'alba di mattina a Montecalvoli, f razione di Santa Maria a Monte (Pisa).