L' omicidio delle missionarie il team Vannacci | Chiarezza sui ruoli di responsabilità nella gestione di fondi e finanziamenti dell' arrestato

Il Team Vannacci Maria Luigia – Comitato Costituente Futuro Nazionale ha richiesto chiarimenti sui ruoli di responsabilità nella gestione di fondi e finanziamenti relativi all’arresto di Guillaume Harushimana. L’uomo, ex coordinatore dei progetti dell’associazione Parmaalimenta, è sospettato di essere coinvolto nel triplice omicidio delle tre missionarie saveriane avvenuto a Bujumbura. La questione riguarda le eventuali responsabilità nella gestione delle risorse.

Il Team Vannacci Maria Luigia – Comitato Costituente Futuro Nazionale torna sull’arresto di Guillaume Harushimana, ex coordinatore dei progetti dell’associazione Parmaalimenta, gravemente indiziato di partecipazione al triplice omicidio delle tre missionarie saveriane avvenuto a Bujumbura nel. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Team Vannacci, flashmob a Roma per dire no ai finanziamenti a KievROMA – L’associazione Il Mondo al Contrario – Team Vannacci Roma Caput Mundi organizza un flashmob per giovedì 15 dicembre, alle ore 10. Ucraina, flash mob Team Vannacci: "Stop a finanziamenti armi, Aula voti contro"Flash mob del ‘Team Vannacci‘ in piazza Montecitorio dove, durante l’informativa del ministro della Difesa Guido Crosetto in Aula, una decina di... Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia. Temi più discussi: Parma, un arresto per le tre suore italiane uccise in Burundi nel 2014; Svolta nel cold case delle suore uccise in Burundi, arrestato un 50enne a Parma; Suore trucidate in Burundi nel 2014, svolta nel caso: arrestato a Parma chi istigò a ucciderle; Omicidio delle suore italiane in Burundi: arrestato a Parma Guillaume Harushimana. La svolta dopo il libro di Giusy Baioni. Un arresto per l’omicidio delle tre saveriane uccise in BurundiArrestato a Parma un uomo accusato di essere coinvolto nel brutale omicidio delle tre saveriane, tra cui la desiana suor Lucia Pulici, tra il 7 e l'8 settembre 2014 in Burundi. La nuova indagine è par ... mbnews.it Triplice omicidio delle missionarie in Burundi: arrestato in Italia un uomo dopo 12 anniFermato nel Parmense un cittadino burundese gravemente indiziato per il triplice omicidio del 2014. La Procura: accertamenti ancora in corso nel rispetto della presunzione di innocenza ... famigliacristiana.it Carmelo Cinturrino in Carcere per Omicidio Rogoredo: il Gip Disegna un Quadro Preoccupante - facebook.com facebook