Ucraina flash mob Team Vannacci | Stop a finanziamenti armi Aula voti contro

In piazza Montecitorio, il ‘Team Vannacci’ ha organizzato un flash mob durante l’intervento del ministro Crosetto, manifestando contro i finanziamenti militari all’Ucraina. Una decina di persone legate all’associazione “Mac” (Mondo al contrario-Team Vannacci) hanno srotolato uno striscione con la richiesta di fermare il sostegno armato a Kiev, attirando l’attenzione sui temi della politica estera e delle risorse pubbliche.

Flash mob del ‘ Team Vannacci ‘ in piazza Montecitorio dove, durante l’informativa del ministro della Difesa Guido Crosetto in Aula, una decina di persone legate all’associazione “Mac” (Mondo al contrario-Team Vannacci) ha manifestato srotolando uno striscione con su scritto ‘ Basta finanziamenti a Kiev per le armi. Le risorse per i cittadini italiani’.”Il generale dice da sempre e con coerenza ‘Basta ai finanziamenti a Kiev per l’acquisto di armi’ e noi seguiamo questo principio – dice il responsabile romano di Mac Marco Pomarici – Quei fondi destiniamoli ai cittadini italiani e alle tante urgenze del nostro Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, flash mob Team Vannacci: "Stop a finanziamenti armi, Aula voti contro" Leggi anche: Ucraina, domani flash mob Team Vannacci: stop soldi a Kiev Leggi anche: “Più libri più liberi”, flash mob del Team Vannacci a sostegno della casa editrice “Passaggio al Bosco” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ucraina, domani flash mob Team Vannacci: stop soldi a Kiev; Milano, presidio davanti al consolato Usa: Trump act for Iran; Milano, manifestante brucia foto di Khamenei e accende una sigaretta; Ucraina, Dombrovskis: nuovo maxi prestito Ue sarà senza scadenza. Ucraina, flash mob Team Vannacci: "Stop a finanziamenti armi, Aula voti contro" - (LaPresse) Flash mob del 'Team Vannacci' in piazza Montecitorio dove, durante l'informativa del ministro della Difesa Guido Crosetto in Aula, ... stream24.ilsole24ore.com

Ucraina, domani flash mob Team Vannacci: stop soldi a Kiev - Il Team Vannacci Roma Caput Mundi' organizza un flashmob per domani alle ore ... notizie.tiscali.it

Ucraina, flashmob Team Vannacci domani a Roma: 'Stop soldi a Kiev' - L’associazione ‘Il Mondo al Contrario – Il Team Vannacci Roma Caput Mundi’ organizza un flashmob per domani, 15 gennaio 2026 alle 10. msn.com

Un flash mob pro-Ucraina, organizzato da studenti e attivisti, è finito in tensione e spintoni all’Università Federico II di Napoli durante un convegno promosso dall’Anpi con ospiti Alessandro Di Battista e lo storico Angelo D’Orsi. Secondo i promotori, la protesta facebook

Guerra Ucraina - Russia, le news. Media: “Witkoff e Kushner presto a Mosca per incontrare Putin” x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.