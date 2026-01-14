Team Vannacci flashmob a Roma per dire no ai finanziamenti a Kiev
Il 15 dicembre alle ore 10, a Roma, il Team Vannacci, rappresentato dall’associazione Il Mondo al Contrario, organizza un flashmob per esprimere la propria posizione sui finanziamenti a Kiev. L’evento si svolgerà in una location pubblica della città e mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa tematica, promuovendo un confronto pacato e rispettoso delle opinioni diverse.
ROMA – L’associazione Il Mondo al Contrario – Team Vannacci Roma Caput Mundi organizza un flashmob per giovedì 15 dicembre, alle ore 10.30, in piazza del Parlamento a Roma. L’iniziativa intende sottolineare il pensiero del gen. on. Roberto Vannacci in merito alla richiesta di interrompere i finanziamenti a Kiev per l’invio di armi e di destinare le risorse ai cittadini italiani. Secondo quanto dichiarato dal Team Vannacci Roma, l’esperienza maturata in mesi e anni di conflitto russo-ucraino dimostra che all’Italia non serve un ulteriore “decreto Ucraina”, ma un provvedimento dedicato esclusivamente agli interessi nazionali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
