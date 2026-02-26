live sanremo la terza serata con ramazzotti virginia raffaele e fabio de luigi e le nuove proposte

La terza serata del 76° Festival della Canzone Italiana porta sul palco artisti noti e nuove proposte, con esibizioni che coinvolgono anche ospiti speciali. Durante la serata, i cantanti si alterneranno con performance che spaziano tra diversi generi musicali, mentre pubblico e critica seguono con attenzione ogni momento. La serata prosegue all'insegna della musica e delle emozioni, senza interruzioni o imprevisti.

Ecco l'ordine di uscita e gli orari delle performance dei cantanti in gara: Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta (ore 21.08) Leo Gassmann - Naturale (ore 21.17) Malika Ayane - Animali notturni (ore 21.34)Sal Da Vinci - Per sempre sì (ore 21.54) Tredici Pietro - Uomo che cade (ore 22.10) Raf - Ora e per sempre (ore 22.26) Francesco Renga - Il meglio di me (ore 23.02) Eddie Brock - Avvoltoi (ore 23.22) Serena Brancale - Qui con me (ore 23.29) Samurai Jay - Ossessione (ore 23.49) Arisa - Magica favola (ore 00.02) Michele Bravi - Prima o poi (ore 00.08) Luchè - Labirinto (ore 00. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Ornella Vanoni e Gino Paoli

