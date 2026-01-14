Napoli rinnovo fino al 2030 per blindare il BIG! Il piano è già pronto

Il Napoli lavora al rinnovo contrattuale di Scott McTominay, puntando a garantire stabilità al centrocampo fino al 2030. La dirigenza azzurra ha già predisposto un piano preciso per prolungare l’accordo con il giocatore, consolidando così il reparto nevralgico della squadra e rafforzando le prospettive future del club.

Il Napoli corre ai ripari per blindare Scott McTominay: la dirigenza azzurra sta già preparando mosse decisive per prolungare il contratto del pilastro del centrocampo di Conte. L’obiettivo è quello di estendere l’accordo fino al 2030, con un adeguamento economico che tenga lontani i pretendenti pronti ad assaltare il giocatore già dalla prossima estate. McTominay, rinnovo vicino: il piano del Napoli. Il Napoli lavora sui rinnovi di contratto, per tutelarsi da ogni ostacolo futuro. Il centrocampista ex Manchester United, arrivato nel 2024 e diventato in poco tempo idolo del Maradona, ha un legame contrattuale che scade nel 2028. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

