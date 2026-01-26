Le immagini delle telecamere di sorveglianza tra Corso Marconi e Via Nizza a Torino mostrano un incidente in bici, un’auto che lo investe e poi si allontana, mentre qualcuno lo deruba. Questo episodio evidenzia come, in alcuni momenti, il rispetto e l’empatia sembrino scomparsi, lasciando spazio a comportamenti disumani. Un evento che invita a riflettere sulla fragilità della convivenza civile e sui valori fondamentali della nostra società.

Le immagini restituite dalle telecamere di sorveglianza tra Corso Marconi e Via Nizza, a Torino, non raccontano solo un tragico incidente stradale, ma tratteggiano il profilo di un’umanità che sembra aver perso ogni bussola etica. È la notte tra il 22 e il 23 gennaio quando Davide Borgione, 19 anni, finisce a terra mentre rientra a casa su una bici elettrica a noleggio. Quello che accade nei minuti successivi è una sequenza di indifferenza e crudeltà che gela il sangue. Tragedia a Torino, Davide: derubato mentre muore. L’incidente in bicicletta, l’agonia e gli sfregi. Davide resta steso sull’asfalto, sotto una pioggia battente, per un tempo infinito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Disumano. L’incidente in bici, l’auto che lo urta e se ne va mentre è in terra e qualcuno che lo deruba: tutto mentre Davide moriva

Approfondimenti su disumano incidente

Nella notte tra il 23 e il 24 gennaio, a Torino, il 19enne Davide Borgione è deceduto.

Nella notte tra venerdì e sabato a Torino, Davide Borgione, 19 anni, è stato trovato deceduto dopo aver trascorso la serata in discoteca.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Perla del venerdì - automobilista avvisato ciclista salvato

Ultime notizie su disumano incidente

Argomenti discussi: Giugliano, l’inferno del campo rom di via Carrafiello: tra degrado disumano e discariche di rifiuti; Mitrevski: OBRM-PDUKM si comporta in modo disumano, sfruttando la tragedia per scopi politici.

Davide Borgione, travolto e ucciso in bici a 19 anni, il dolore del papà: «Derubato da uno sciacallo mentre era a terra. È disumano»È quasi l’alba di venerdì quando Davide Borgione viene trovato riverso sull’asfalto in corso Marconi, angolo via Nizza, ... msn.com

GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA: CAMION FUORI STRADA E TRAFFICO IN TILT VERSO MESSINA. (redazione) Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore di questa mattina lungo la tangenziale di Catania, provocando l - facebook.com facebook