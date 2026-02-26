livorno un uomo ucciso nello studio del commercialista

A Livorno, un uomo di 56 anni è stato trovato privo di vita nello studio di un commercialista in via Grande, al civico 110. La polizia sta indagando sulle circostanze del fatto, che si è verificato durante l’orario lavorativo. Sono in corso accertamenti per chiarire cosa sia accaduto in quella situazione.

AGI - Un uomo è morto a Livorno all'interno dello studio di un commercialista. È un 56enne che è stato accoltellato nello studio di via Grande, al civico 110. L' assassino aveva il volto travisato ed è fuggito senza lasciare tracce. Dallo studio del commercialista è partita la richiesta di soccorsi, e un'ambulanza del 118 ha raggiunto in poco tempo l'edificio nel centro storico di Livorno. I tentativi di rianimare la vittima si sono rivelati presto inutili. Sul posto è arrivata anche la polizia che ha interdetto l'accesso per avviare i rilievi. La polizia scientifica ha già isolato numerose tracce. Le indagini e un sospettato. Sul posto si è radunata una folla di curiosi e gli agenti hanno ascoltato alcune persone che potrebbero aver fornito elementi utili alle indagini. 🔗 Leggi su Agi.it

