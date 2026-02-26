Livorno uomo ucciso a coltellate nello studio di un commercialista | fermato il killer

A Livorno, un uomo è stato accoltellato nello studio di un commercialista e ha perso la vita. I testimoni hanno riferito di aver visto allontanarsi un uomo subito dopo l'aggressione. Le forze dell'ordine stanno indagando sul motivo dell'evento e sulla dinamica dei fatti. La scena si è svolta in un momento di attività nel locale, attirando l'attenzione di chi si trovava nei paraggi.

Choc nel centro di Livorno, nella centralissima via Grande, dove un uomo di 56 anni è stato ucciso con due coltellate all’interno di uno studio di commercialisti. Il 56enne è stato subito soccorso dai volontari della Svs e dal medico del 118, ma per lui non c'è stato niente da fare. L’uomo era in arresto cardiaco e il personale sanitario ha iniziato subito le manovre di rianimazione, fino a quando il medico ha dichiarato il decesso. Alcune persone avrebbero visto un uomo con un cappuccio in testa scappare dallo stabile dove è avvenuto l’omicidio. L'assassino è stato poi arrestato dopo una fuga verso il porto. Sono intervenute le volanti della polizia, la scientifica, il medico legale e la polizia municipale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

