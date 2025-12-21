Via ai lavori per fontanello e parchi giochi

Il Comune di Orbetello ha avviato un intervento di investimento di 120mila euro destinato a migliorare i servizi cittadini. Le risorse saranno utilizzate per realizzare un nuovo fontanello dell’acqua a Polverosa, con un contributo di 20mila euro, e per interventi di manutenzione straordinaria nei parchi giochi per l’infanzia, per un importo di 100mila euro. Via ai lavori per fontanello e parchi giochi.

Il Comune di Orbetello investe 120mila euro per i servizi ai cittadini tra la realizzazione del nuovo fontanello dell'acqua di Polverosa (20mila euro) e la manutenzione straordinaria dei parchi giochi per l'infanzia (100mila euro). "Per quanto riguarda i lavori di manutenzione straordinaria delle aree giochi – spiega il consigliere delegato ai Lavori pubblici, il senatore Roberto Berardi (nella foto) – abbiamo già provveduto all'affidamento. E' doverosa una precisazione: chi strumentalizza le cifre investite nelle singole aree, opera la diffusione di informazioni imprecise. Le somme destinate per ogni area, infatti, rispecchiano la necessità di riparazioni o sostituzioni riscontrate in sede di sopralluogo e, quindi, una somma maggiore corrisponde a un lavoro necessario più esteso.

