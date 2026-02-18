filodrammatici tre giorni sui giochi inclusivi

Il Teatro Filodrammatici accoglie da oggi a venerdì un evento dedicato ai Giochi “inclusivi” organizzato nell’ambito dell’Olimpiade Culturale Milano Cortina 2026. Tre giornate di incontri e discussioni, con ingressi gratuiti, puntano a mettere in evidenza il ruolo dello sport e della cultura nella promozione dell’inclusione sociale. La manifestazione si svolge in un momento in cui l’attenzione si concentra sulla valorizzazione della diversità attraverso iniziative pubbliche e coinvolgenti.

Da oggi a venerdì il Teatro Filodrammatici ospita “In Scena! Futuro Digitale, Inclusività e Cultura Sportiva“, tre giorni di dialoghi e incontri a ingresso gratuito nella cornice ideale dell’ Olimpiade Culturale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un progetto de “Il Ring delle Idee“, in partnership con Fondazione Italia Digitale, nato con l’obiettivo di mettere in relazione col pubblico comunicatori digitali, giornalisti e protagonisti dello sport. Oltre trenta ospiti e tante le realtà che animeranno il dibattito nel corso delle tre giornate. Tra questi l’ex magistrato Luciano Violante, la vicedirettrice e volto del TG1 Elisa Anzaldo, l’avvocato e saggista Umberto Ambrosoli, il giornalista Rai e co-conduttore di “La Domenica Sportiva“ Paolo Maggioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

