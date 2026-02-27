Sangue a Livorno agente immobiliare accoltellato e ucciso nello studio del commercialista

Un episodio di violenza si è verificato oggi nel cuore di Livorno, quando un agente immobiliare è stato accoltellato e successivamente ucciso all’interno dello studio di un commercialista. La scena si è svolta nel primo pomeriggio, lasciando sgomento chi si trovava sul posto e attirando l’attenzione di tutta la città. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente per avviare le indagini.

Livorno, 26 febbraio 2026 – Un delitto in pieno centro nello studio di un commercialista. È successo oggi pomeriggio intorno alle 16.30, in una città già sconvolta per due incidenti mortali sul lavoro nelle ultime 48 ore. Un arresto per l’omicidio di Livorno: ucciso in via Grande, persona portata in questura Un agente immobiliare è stato accoltellato e ucciso da un uomo con cui aveva un appuntamento d’affari. La vittima, Francesco Lassi, 56 anni di Pistoia, aveva in uso una stanza nello studio dei commercialisti Massimo Galli ed Erika Ruscelli in via Grande. Ed è in questa stanza che oggi pomeriggio si è accesa una violenta discussione con un suo cliente Luigi Amirante di Livorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sangue a Livorno, agente immobiliare accoltellato e ucciso nello studio del commercialista Leggi anche: Livorno, un uomo ucciso nello studio del commercialista Leggi anche: Omicidio a Livorno: ucciso nello studio di un commercialista. Paura in pieno centro Discussioni sull' argomento Sangue a Livorno, agente immobiliare accoltellato e ucciso nello studio del commercialista; Omicidio in via Grande a Livorno: agente di commercio ucciso a coltellate in uno studio professionale; Agente di commercio ucciso a coltellate a Livorno, fermato un ex collaboratore di giustizia. Ignoto il movente; Agente di commercio ucciso a coltellate a Livorno fermato un uomo Ignoto il movente. Campagna sensibilizzazione donazione sangue e plasma Per info sulle donazioni chiama Avis 0586444111 capitano US Livorno 1915 Iscriviti ad e corri a donare per salvare una vita! Clicca ht facebook