Benvenuti alla copertura in diretta della gara di skicross valida per la Coppa del Mondo a Kapaonik, con il ritorno in pista del campione olimpico. Seguiremo passo passo tutte le fasi della competizione, offrendo aggiornamenti continui sull’andamento delle qualifiche e delle heat. Restate con noi per non perdere nessun dettaglio di questa tappa importante della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale della gara della Coppa del Mondo di skicross, con la competizione che torna dopo le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, con la tappa di Kapaonik, in Serbia, che è pronta a regalarci grandissime soddisfazioni come hanno fatto i giochi olimpici, visto che Simone Deromedis e Federico Tomasoni hanno vinto rispettivamente l’oro e l’argento. Oltre il campione olimpico e il secondo classificato, a rappresentare l’Italia ci saranno anche Edoardo Zorzi e Yanick Gunsch, qualificatosi con il trentaduesimo tempo. Ovviamente, non dimentichiamo la presenza del canadese Reece Howden, lo svedese David Mobaerg e lo svizzero Martin Gil, qualificati nelle prime cinque posizioni, con il quinto che è proprio il nostro Simone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kapaonik 2026 in DIRETTA: torna il campione olimpico Deromedis!

Skicross, Simone Deromedis torna in auge e sfiora il podio a Veysonnaz. Howden vince e allunga in Coppa del MondoSimone Deromedis è tornato ai piani altissimi nella Coppa del Mondo di skicross, dopo tre passaggi a vuoto che avevano fatto suonare il campanello...

Skicross, il campione olimpico Simone Deromedis e l’argento Federico Tomasoni tornano subito in garaLe Olimpiadi di Milano Cortina, un vero e proprio sogno per il Bel Paese, sono alle spalle.

Temi più discussi: LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: la tedesca Maier conquista l’oro, Galli si ferma in semifinale; LIVE! Deromedis e Tomasoni oro e argento! SURREALE ITALIA!; La miglior storia di sport, di vita, di tutto a Milano Cortina 2026? Federico Tomasoni e il suo argento folle; Giorno 15, Sessione 2 | Ski cross femminile (ES1) in Diretta Streaming | DAZN IT.

LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: la tedesca Maier conquista l’oro, Galli si ferma in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:22 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della gara di skicross femminile. Grazie per aver seguito ... oasport.it

Skicross, Simone Deromedis parte a rilento della prova cronometrata: avrà un tabellone da brividiReece Howden ha giganteggiato nel seeding round dello skicross alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, il turno che ha delineato il tabellone ... oasport.it

Federica Brignone si è presentata in pista in quel di Soldeu per partecipare alla Tappa di Coppa del Mondo. La Campionessa Olimpica non si è presentata al cancelletto della seconda prova. Per molti si trattava di semplice tattica, ma in realtà la stessa Federi - facebook.com facebook

IN GARA Pochi giorni dopo la doppietta da favola di Livigno… È tempo di Coppa del Mondo di ski cross! A Kopaonik dalle 11.35 va in scena il primo turno di qualificazione, sia maschile sia femminile! Facciamoci sentire fino in Serbiaaaaaa! #ItaliaT x.com