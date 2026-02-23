Skicross il campione olimpico Simone Deromedis e l’argento Federico Tomasoni tornano subito in gara

Simone Deromedis e Federico Tomasoni tornano subito in gara dopo le Olimpiadi di Milano Cortina, che hanno rappresentato un grande traguardo per lo sport italiano. La causa di questa ripresa rapida è la voglia di continuare a competere e migliorarsi, anche dopo le medaglie conquistate. A Kopaonik, in Serbia, i due atleti scendono di nuovo in pista, pronti a sfidare gli avversari nella prima tappa della Coppa del Mondo di skicross.

Le Olimpiadi di Milano Cortina, un vero e proprio sogno per il Bel Paese, sono alle spalle. La stagione dello skicross non è terminata, anzi, riparte con neanche una settimana di stop: a Kopaonik, in Serbia, torna in scena la Coppa del Mondo. Mercoledì spazio alle run di qualifica, poi è doppio l'appuntamento: spazio infatti alle gare, sia maschili che femminili, sia venerdì che sabato, con tantissimi punti in palio in chiave sfera di cristallo. Il trofeo vuole portarselo a casa Simone Deromedis, che completerebbe una stagione da sogno: l'azzurro dista 133 punti dal canadese Reece Howden, un distacco importante per il campione olimpico.

