Segui in diretta gli ottavi maschili di Skicross a Veysonnaz 2026. Gli atleti italiani cercano di qualificarsi per i successivi passaggi, mentre si svolge un’azione intensa e tecnica sulla pista. Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e rimanere informato sugli sviluppi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.02 Abbastanza fortunato il canadese che è stato l’unico a non subire danni nel pericoloso incidente degli altri tre sciatori. Dovrebbe essere Takats il secondo a passare il turno. 13.01 Rowell è davanti, gli altri cadono! Lui resta primo: c’è da capire chi verrà ripescato. 13.00 Inizia la prima batteria! OTTAVI MASCHILI 12.58 Gli atleti si stanno preparando per le prime batterie! 12.55 Nella prima batteria, oltre il già citato Fiva, ci sono anche l’austriaco Takats, il francese Tchiknavorian e il canadese Rowell. 12.53 Tra i grandi assenti, c’è Simone Deromedis che non è riuscito a qualificarsi per gara 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Skicross, Veysonnaz 2026 in DIRETTA: iniziano gli ottavi maschili, gli azzurri cercano il passaggio del turno

