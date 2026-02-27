Tra venti minuti a Kopaonik si svolgeranno gli ottavi di finale della gara di skicross maschile della Coppa del Mondo 2026. La competizione si sta preparando a partire, con atleti pronti a scendere in pista. La diretta live seguirà l’inizio della fase eliminatoria, mentre i concorrenti si preparano al primo salto. La gara è in attesa di vedere chi avanzerà alla fase successiva.

11.53 Il favorito, possiamo dirlo, è il canadese Reece Howden che vuole rifarsi dopo la delusione delle Olimpiadi, al termine del quale non ha vinto alcuna medaglia. 11.50 Altri dieci minuti, e inizierà la competizione che si disputerà tra le montagne della Serbia. 11.47 Deromedis, che viene dalla vittoria più importante della sua carriera, quella olimpica nei giochi invernali di Milano Cortina appena conclusi, cerca l’ottavo successo in Coppa del Mondo. 11.45 Nella gara femminile, che partirà dai quarti di finale al termine degli ottavi maschili, c’è una sola azzurra, Jole Galli, in terza batteria. 11.43 Inizieremo con la gara maschile,... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kapaonik 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio degli ottavi maschili, Deromedis vuole la vittoria

LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kapaonik 2026 in DIRETTA: torna il campione olimpico Deromedis!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale della gara della Coppa del Mondo di...

LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kapaonik 2026 in DIRETTA: Simone Deromedis torna da campione olimpico!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale della gara della Coppa del Mondo di...

Temi più discussi: LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: LEGGENDARIIIIIIII!!! ORO DEROMEDIS, ARGENTO TOMASONI! GLORIA ITALIA!; LIVE! Deromedis e Tomasoni oro e argento! SURREALE ITALIA!; La miglior storia di sport, di vita, di tutto a Milano Cortina 2026? Federico Tomasoni e il suo argento folle; Giorno 15, Sessione 2 | Ski cross femminile (ES1) in Diretta Streaming | DAZN IT.

LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kapaonik 2026 in DIRETTA: Simone Deromedis torna da campione olimpico!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale della gara della Coppa del Mondo di skicross, con ... oasport.it

LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: la tedesca Maier conquista l’oro, Galli si ferma in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:22 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della gara di skicross femminile. Grazie per aver seguito ... oasport.it

FATE SPAZIO AI CAMPIONI Sta per iniziare la prima delle due sfide di Coppa del Mondo di ski cross a Kopaonik! Chi c’è in gara in Serbia Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Federico Tomasoni e Yanick Gunsch al maschile, Jole Galli al femminile! - facebook.com facebook

IN GARA Pochi giorni dopo la doppietta da favola di Livigno… È tempo di Coppa del Mondo di ski cross! A Kopaonik dalle 11.35 va in scena il primo turno di qualificazione, sia maschile sia femminile! Facciamoci sentire fino in Serbiaaaaaa! #ItaliaT x.com