LIVE Skicross Val Thorens 2025 in DIRETTA | Jole Galli vola in semifinale ora i quarti con Deromedis Zorzi e Tomasoni

Segui in tempo reale le gare di skicross a Val Thorens 2025. Jole Galli si qualifica per le semifinali grazie a una corsa dominante, mentre i quarti vedranno sfidarsi anche Deromedis, Zorzi e Tomasoni. Resta aggiornato con gli ultimi sviluppi e le emozioni della competizione in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:20 ALE’ JOLE! Run dominata da Galli, che avanza in semifinale con la canadese Phelan. 13:18 Gran partenza di Jole, che si piazza al comando dopo la prima sezione. 13:17 E’ il momento di Jole Galli. L’azzurra sfida le tedesche Klapprott Maier, e la canadese Phelan. 13:15 Gran bagarre in questa heat, ma la spuntano Lack e Berger Sabbatel. 13:13 Penultimo quarto con le svizzere Cousin Lack, le francesi Ballet Baz e Berger Sabbatel. 13:11 Erroraccio della francese, che saluta le chance di semifinali. Avanzano Smith e Schmidt. 13:10 Si riparte con il secondo quarto di finale che vede ai nastri di partenza la francese Grillet Aubert, la svizzera Smith, l’austriaca Ofner e la canadese Schmidt. Oasport.it

15:22 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della gara di skicross i Val Thorens.

12:50 Parte indietro anche Zorzi, ma c'è spazio.