LIVE Skicross Val Thorens 2025 in DIRETTA | Deromedis Tomasoni e Zorzi ai quarti attesa per Galli

Segui in tempo reale le emozioni dello skicross a Val Thorens 2025, con aggiornamenti sui quarti di finale maschili e femminili. Deromedis, Tomasoni, Zorzi e Galli sono in corsa per la vittoria, mentre si segnalano le esclusioni e le qualificazioni più recenti. Restate con noi per tutte le ultime notizie e le azioni più spettacolari della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUARTI FEMMINILI 12:57 Squalificato Hronek! Il tedesco ha inforcato! Avanza anche Tomasoni! 12:55 ALE’ DEROMEDIS! L’azzurro si aggiudica la heat. Peccato per Tomasoni, che nel finale viene superato dal tedesco Hronek. 12:55 Che brivido per Simone, totalmente fuori asse sul penultimo salto. Rischio caduta fortunatamente evitato. 12:54 Ottima partenza per Deromedis, Tomasoni in bagarre. 12:53 Tocca a Simone Deromedis e Federico Tomasoni. Gli azzurri incrociano il tedesco Hronek ed il francese Klufts. 12:51 Fuori dal tracciato il tedesco Bachl, volano ai quarti Kappacher e Zorzi. Oasport.it © Oasport.it - LIVE Skicross, Val Thorens 2025 in DIRETTA: Deromedis, Tomasoni e Zorzi ai quarti, attesa per Galli

SkiCross, esordio da sogno: Deromedis trionfa e Zorzi firma la doppietta azzurra a Val Thorens oggisportnotizie.it/2025/12/skicro… Vai su X

Esordio con vittoria per Simone Deromedis che nella prima tappa di Coppa del Mondo di Skicross in Val Thorens ha dominato portandosi a casa i primi 100 punti della stagione. Dietro di lui Edoardo Zorzi per una doppietta mai avvenuta nella storia Azzurra. U - facebook.com Facebook

LIVE Skicross, Val Thorens 2025 in DIRETTA: iniziano gli ottavi, Deromedis sogna il bis - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:50 Parte indietro anche Zorzi, ma c'è spazio. oasport.it scrive

LIVE Skicross, Val Thorens 2025 in DIRETTA: doppietta storica Deromedis-Zorzi! Italia da urlo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:22 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della gara di skicross i Val Thorens. Si legge su oasport.it

LIVE | Val Thorens Race Talk | FIS Freestyle

Video LIVE | Val Thorens Race Talk | FIS Freestyle Video LIVE | Val Thorens Race Talk | FIS Freestyle