Segui in tempo reale la seconda prova di discesa femminile di Wengen 2026, con aggiornamenti su Paris e Franzoni all'ultima rifinitura dalle 12.30. Qui troverai tutte le informazioni su orari, programmi e modalità di visione, per rimanere sempre aggiornato sull'evento. Clicca per aggiornare la diretta e seguire passo dopo passo l'andamento della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA Programma, orari e tv della giornata. Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima prova della discesa di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026. Sulla leggendaria pista del Lauberhorn si torna in azione per l’allenamento conclusivo che darà modo ai protagonisti della velocità di studiare le linee e la neve di una delle piste più lunghe, difficili e affascinanti dell’intero calendario. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Paris e Franzoni all’ultima rifinitura dalle 12.30

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Goggia e Vonn

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: si parte alle 12:30

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sci alpino, slalom maschile a Madonna di Campiglio: vince il francese Clement Noel - Vinatzer: “Peccato per l’errore, ero partito fortissimo”; LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA: Odermatt implacabile, Vinatzer e De Aliprandini steccano; LIVE! Slalom femminile Flachau, Coppa del Mondo: Shiffrin imbattibile nel night event, doppietta USA, Lara Della Mea 11ª. Rivivi la diretta scritta; Shiffrin imbattibile: è suo lo slalom di Flachau.

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Paris e Franzoni prima delle gare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata. oasport.it